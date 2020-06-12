Пациент с психическим расстройством поджег палату в НИПНИ им В.М. Бехтерева

Пациент с психическим расстройством поджег палату в НИПНИ им В.М. Бехтерева
НИПНИ им В.М. Бехтерева. Фото: google.maps

Правоохранительные органы проконтролируют ход расследования уголовного дела по факту поджога палаты в ФГБУ СПб НИПНИ им В.М. Бехтерева.

Как сообщили gazeta.spb.ru в прокуратуре Петербурга, в пятницу, 12 июня, в психоневрологическом институте им. Бехтерева произошел пожар. Установлено, что поджог устроил 24-летний пациент медучреждения около двух часов дня. Известно, что он страдает от психического расстройства.

К счастью, обошлось без пострадавших. Огонь уничтожил имущество института на 200 тысяч рублей.

На пациента завели уголовное дело по статье об умышленном повреждении чужого имущества, совершенного в значительном размере путем поджога.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что В Петербурге загорелся Психоневрологический институт имени Бехтерева.

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