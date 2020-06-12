Полиция объяснила ситуацию в Мурино, где жители сообщали о стрельбе

Полиция объяснила ситуацию в Мурино, где жители сообщали о стрельбе
Очевидцы заявляли о стрельбе в Мурино. Фото: vk.com/spb_today

Очевидцы рассказали в соцсетях, что в Мурино произошла стрельба. Однако в полиции сообщили, что все было не так.

Деталями инцидента в Мурино, жители которого сообщали о якобы произошедшей стрельбе, поделились в главке МВД по Петербургу и Ленобласти. По информации ведомства, никто стрельбу на Оборонной улице, 2 не устраивал. Стражи порядка приезжали, чтобы помочь медикам госпитализировать больного.

Другие подробности главное управление МВД не приводит. Ранее очевидцы заявляли, что около этого дома стоит автомобиль с простреленными колесами. Также на месте инцидента была пожарная машина.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Кораблестроителей пожарные потушили огонь в квартире. На опубликованной очевидцами видеозаписи видно, что спасатель просто ходил рядом с машиной и, видимо, пожар на тот момент уже потушили.

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