Россияне смогут пересечь границу Абхазии не раньше 1 июля

Россияне смогут пересечь границу Абхазии не раньше 1 июля
Абхазия пока не готова принимать иностранцев. Фото: pixabay

Абхазский президент Аслан Бжания подписал распоряжение, согласно которому продлевается запрет на въезд в страну иностранцев и лиц без гражданства.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу президента Абхазии, в распоряжении главы государства говорится о том, что ограничения на въезд на территорию Абхазии продлятся до 1 июля.

Через пункты пропуска в Абхазию пока не смогут попасть иностранцы и лица без гражданства. Исключением стали дипломаты из разных стран, пограничники ФСБ РФ в Абхазии, водители, осуществляющих международные грузоперевозки и машинисты товарняков.

Кроме того, в Абхазии до 1 июля по-прежнему будут закрыты гостиницы, санатории, дома отдыха, гостевые дома, детские сады.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Финляндия пока думает над открытием границы с Россией. Государство разрешило гражданам некоторых стран пересекать границу, но не россиянам.

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