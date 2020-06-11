Финляндия пока думает над открытием границы с Россией

Граждане вряд ли поедут на отдых за границу в ближайшее время. Фото: Pixabay

Граждане вряд ли поедут на отдых за границу в ближайшее время. Фото: Pixabay

Государство разрешило гражданам некоторых стран пересекать границу, но не россиянам.

Об этом стало известно сегодня, 11 июня. Обо всем рассказала глава местного МИД Пекка Хаависто, пишет издание Ilta-Sanomat. Финляндия пока не готова открыть границы с Россией, хотя уже сейчас туда могут отправиться жители Норвегии, Дании, Эстонии, Исландии, Латвии и Литвы. Ожидается, что россияне отправятся в соседнюю страну как минимум через месяц. Все зависит от эпидемиологической обстановки, которая пока что кажется финским властям в России неблагополучной. Также Хаависто отметил, что граждан других государств и вовсе ждут в гости еще не скоро.

Напоминаем, что пока что в Санкт-Петербурге и России с каждым днем количество зараженных коронавирусом растет. На данный момент зарегистрировано почти полмиллиона случаев.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы ждут решения Финляндии по открытию границы с Россией.