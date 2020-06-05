Петербуржцы ждут решения Финляндии по открытию границы с Россией

Петербуржцы ждут решения Финляндии по открытию границы с Россией
Флаг Финляндии. Фото: Pixabay

На следующей неделе правительство Суоми примет решение по вопросу об открытии границы с Россией.

Как сообщает Helsingin Sanomat, глава финского МВД Мария Охисало заявила, решение о снятии ограничений с международного сообщения будут принимать исходя из эпидемиологической обстановки в разных странах. Кроме того, министры внутренних дел Евросоюза поднимут эту тему на неформальной встрече в пятницу, 5 июня. Финские власти намерены поддержать решение о постепенном возобновлении международного сообщения в ЕС.

Охисало также напомнила, что текущие ограничения на пересечение финской границы действует до 14 июня. Также стоит отметить, что ЕС пока не собирается открывать границы для граждан «третьих стран» (например, России).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россияне не смогут продлить финские визы в условиях COVID-19.

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