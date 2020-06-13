В Симферополе арестовали готовивших теракт россиян

В Симферополе арестовали готовивших теракт россиян
ФСБ задержала подозреваемый в подготовке теракта на рынке. Фото: Baltphoto

В крымском Симферополе по решению суда арестовали троих подозреваемых в подготовке теракта.

Как сообщает пресс-служба Киевского районного суда Симферополя, трое подозреваемых пробудут под стражей до 10 августа, а еще одного подозреваемого отправили под домашний арест.

Четверым задержанным вменяют подготовку к теракту и публичные призыву к террору. По месту жительства потенциальных террористов нашли холодное и огнестрельное оружие, взрывчатку, компоненты взрывных устройств и листовки с экстремистским содержанием.

Они были задержаны сотрудниками ФСБ в момент подготовки к подрыву самодельной бомбы на одном из рынков Симферополя. Также известно, что они пропагандировали в Сети идеологию терроризма и экстремизма.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ФСБ удалось предотвратить теракт в Тверской области.

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