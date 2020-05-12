ФСБ удалось предотвратить теракт в Тверской области

ФСБ предотвратила готовившийся теракт в городе Кимры Тверской области.

В ходе спецоперации был задержан российский гражданин 2001 года рождения. Во время обысков у него нашли оружие и самодельные взрывчатые устройства, а также дневники с информацией о планируемом нападении, сообщает ТАСС.

По данным Центра общественных связей (ЦОС), задержанный принимал участие в подготовке поджогов зданий органов власти и нападений на сотрудников полиции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ФСБ сорвала теракты на Ставрополье и в Югре. Взрывное устройство в Югре было уже собрано, а сам теракт был запланирован в одной из многолюдных торговых точек. К счастью, им смогли помешать сотрудники Федеральной службы безопасности. В Нефтекумске также была пресечена деятельность преступников, входящих в запрещенную в стране террористическую организацию.