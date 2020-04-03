ФСБ сорвала теракты на Ставрополье и в Югре

Федеральная служба Безопасности России сорвала теракты на Ставрополье и в Ханты-Мансийском автономном округе.
На юге страны — в городе Нефтекумске — силовики пресекли деятельность ячейки запрещенной в стране террористической организации. В ее состав входили местный житель и выходец из Дагестана. Они хотели напасть на правоохранителей и совершить атаки в людных местах.
Как сообщили РИА Новости, в Югре трое преступников успели собрать взрывное устройство, они планировали взрыв в одной из торговых точек города Лянтор.
Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургском метро установят мемориальную доску в память о жертвах теракта. Трагедия произошла на станции «Технологический институт».