ФСБ сорвала теракты на Ставрополье и в Югре

На месте происшествия силовики обнаружили и изъяли вещества для самодельного взрывного устройства, а также оружие и запрещенную экстремистскую литературу. Фото: Baltphoto

На месте происшествия силовики обнаружили и изъяли вещества для самодельного взрывного устройства, а также оружие и запрещенную экстремистскую литературу. Фото: Baltphoto

Федеральная служба Безопасности России сорвала теракты на Ставрополье и в Ханты-Мансийском автономном округе.

На юге страны — в городе Нефтекумске — силовики пресекли деятельность ячейки запрещенной в стране террористической организации. В ее состав входили местный житель и выходец из Дагестана. Они хотели напасть на правоохранителей и совершить атаки в людных местах.

Как сообщили РИА Новости, в Югре трое преступников успели собрать взрывное устройство, они планировали взрыв в одной из торговых точек города Лянтор.

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургском метро установят мемориальную доску в память о жертвах теракта. Трагедия произошла на станции «Технологический институт».