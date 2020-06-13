Пьяный стрелял и угрожал расправой на Обуховской Обороны

В полицию доставили 25-летнего жителя Петербурга. Мужчина устроил стрельбу из травматического пистолета на проспекте Обуховской Обороны, 76.

Сообщение о выстрелах поступило в полицию около 19:35 часов 12 июня. По словам очевидцев, мужчина вел себя агрессивно и, предположительно, был пьян.

«В ходе личного досмотра у него был обнаружен и изъят магазин от травматического пистолета», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Позднее в полицию обратился 39-летний мужчина. Он сообщил, что указанный петербуржец угрожал ему расправой. По предварительным данным, 25-летний петербуржец вышел на проезжую часть, разбил стекло автомобиля Hyundai Solaris и один раз выстрелил в сторону заявителя, который находился в машине. Ранее мужчины знакомы не были.

Никто в результате стрельбы не пострадал. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что неизвестные устроили стрельбу в Мурино.