У постояльца гостиницы на Васильевском нашли пакет с наркотиками

В Петербурге задержан 31-летний мужчина, арендовавший комнату в гостинице на 1-й линии Васильевского острова. В его номере полиция обнаружила около 300 граммов синтетического наркотика.

Мужчина задержан 11 июня у дома 23 по улице Репина, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

В ходе обысков у него в комнате обнаружен и изъят прозрачный пакет весом 286,5 граммов с белым порошком. Экспертиза показала, что найденное вещество — смесь наркотического средства синтетического происхождения.

Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге полиция вышла на «кладмэна» с партией наркотиков.