Мужчина размахивал пистолетом на детской площадке в Парголово

В Петербурге к уголовной ответственности привлекли 68-летнего мужчину. Его задержали на детской площадке в Парголово с травматическим пистолетом.

По предварительным данным, вечером 11 мая мужчина находился на детской площадке скейт-парка по улице Первого Мая и держал в руке пистолет. Оружие заметили местные жители и обратились в полицию.

Позднее в правоохранительные органы обратился 36-летний житель Парголово. Он сообщил, что подозреваемый в ходе словесного конфликта у детской площадки пригрозил ему предметом, похожим на пистолет.

Мужчину задержали по указанному адресу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. При себе он имел травматический пистолет. Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство». Подозреваемому избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на проспекте Обуховской Обороны задержали пьяного мужчину с пистолетом. Он стрелял и угрожал расправой незнакомому мужчине.