Семья погибшего водителя отказалась от денег и извинений Ефремова

Семья водителя Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, не приняла извинения артиста. От материальной компенсации родственники автомобилиста также отказались.

«Семья, конечно, слышала извинения г-на Ефремова и считает их запоздалыми. Представители семьи намерены идти до конца, добиваясь справедливого решения суда», — приводит слова адвоката Александра Добровинского РБК.

Родственники подчеркнули, что говорить о мирном урегулировании ситуации слишком поздно. Принимать денежную компенсацию они не намерены.

Видеообращение с извинениями Михаил Ефремов записал вечером 12 июня, спустя четыре дня после смертельной аварии. Актер попросил прощение у семьи Сергея Захарова и предложил им «все средства, если примут».

Авария с участием Михаила Ефремова произошла вечером 8 июня возле Смоленской площади в Москве. Актер на внедорожнике выехал на встречную полосу и врезался в фургон, за рулем которого находился Захаров. Водитель скончался от полученных травм в больнице. В крови Ефремова обнаружили алкоголь и следы наркотических веществ.