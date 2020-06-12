Михаил Ефремов записал обращение, в котором извинился перед семьей погибшего в ДТП водителя

Отечественный актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП в центре Москвы, записал видеообращение к семье погибшего по его вине водителя Сергея Захарова.

В ролике, опубликованном на YouTube-канале «Гражданин поэт», Ефремов заявил, что готов оказать любую материальную помощь родственникам погибшего, если они согласятся ее принять. Актер подчеркнул, что он предлагает свою помощь не с целью откупиться, а чтобы попытаться искупить свою вину.

«Конец. Нет уже больше никакого Ефремова, предал я всех», — произнес Ефремов.

Он также попросил прощения у семьи Захарова. При этом он назвал свое решение сесть пьяным за руль непростительным и добавил, что не знает, как ему жить после этого.

Напомним, смертельная авария с участием Ефремова и Захарова произошла на Садовом кольце 8 июня. Пьяный актер вылетел на своей иномарке на встречку, где столкнулся с автомобилем погибшего. Мужчина умер в реанимации. Ефремова поместили под домашний арест.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что семья погибшего в ДТП водителя из Рязани отказывается принимать помощь от Ефремова.