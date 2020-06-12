Семья погибшего в ДТП водителя из Рязани не примет помощь от Ефремова

Семья погибшего в ДТП водителя из Рязани не примет помощь от Ефремова
Михаил Ефремов обвиняется в смерти водителя в результате ДТП. Фото: https://www.instagram.com/efremovmofficial/

Адвокат Александр Добровинский, представляющий в суде интересы семьи водителя Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, заявил, что родственники не намерены принимать материальную помощь от виновника аварии.

По словам юриста, в течение нескольких дней после страшной трагедии ни один человек из окружения Михаила Ефремова, как и сам актер, не принесли извинений семье пострадавшего, поэтому оскорбленные близкие водителя не намерены принимать материальную помощь от него. «Жизнь нашего брата бесценна, и деньгами её купить нельзя», — передал Добровинский слова родственников Сергея телеканалу «Россия 1».

Адвокат также добавил, что 87-летней матери умершего водителя по-прежнему не сообщили о смерти сына, так как опасаются, что пожилая женщина не сможет перенести этой потери.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по мнению певицы Любови Успенской, Ефремов спровоцировал аварию из-за «депрессии».

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