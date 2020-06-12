Успенская заявила, что ДТП с участием Ефремова случилось из-за его «депрессии»

Российская певица Любовь Успенская высказалась о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Она рассказала, что могла помочь актеру справиться с депрессией и предотвратить трагедию.

На своей странице в Instagram певица отметила, что новость о том, что Ефремов стал виновником смертельной аварии в Москве, ее шокировала. Она также предположила, что на ситуацию повлияло его тяжелое эмоциональное состояние в связи с отсутствием занятости на фоне пандемии инфекции Covid-19. Успенская написала, что Ефремов поддался слабостям в условиях нового порядка жизни.

Артистка рассказала, что связывалась с актером за несколько дней до случившегося и очень жалеет, что не услышала «тревожных сигналов».

Успенская также выразила соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вечером 8 июня Михаил Ефремов устроил серьезное ДТП у Смоленской площади. Он наехал на фургон, находясь в нетрезвом виде. Водитель машины скончался в больнице от серьезности полученных травм.