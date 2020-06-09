Водитель умер в больнице после ДТП с Ефремовым

Водитель умер в больнице после ДТП с Ефремовым
Ефремов задержан. Фото: twitter.com/gucodd.

Водитель фургона, пострадавший в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, скончался. Он получил травмы, несовместимые с жизнью, сообщает Telegram- канал Baza.

Напомним, 8 июня в Москве у Смоленской площади произошло серьезное ДТП. Там столкнулись Jeep Cherokee, за рулем которого находился Михаил Ефремов, и Lada. По предварительным данным, машина актера выехала на встречную полосу с превышением скорости. В результате водитель Lada получил травмы и был госпитализирован. Его состояние оценивают как тяжелое – врачи диагностировали перелом бедра, перелом ребер, закрытую черепно-мозговую травму и сочетанную травму головы. Экспертиза показала, что Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на улице Есенина автомобиль наехал на мотоциклиста. Отмечается, что иномарка выезжала со двора, как вдруг наехала на байкера – непонятно, кто именно виноват в инциденте.

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