Подозреваемому в убийстве студента на Невском переквалифицировали статью

Подозреваемому в убийстве студента на Невском переквалифицировали статью
В Петербурге умер студент, который получил ранение на Невском. Фото: СПбГУ

После того как в больнице умер 24-летний студент СПбГУ Влад Голиков, обвиняемому в стрельбе изменили статью.

Статью «Покушение на убийство» переквалифицировали на «Убийство».

«В связи с наступлением смерти потерпевшего, действия обвиняемого Каримова переквалифицированы по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — сообщили в Следственном комитете по Петербургу.

Как полагает следствие, 42-летний охранник Заур Каримов выстрелил в голову студента СПбГУ. Инцидент произошел. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за некое преступление средней тяжести, а также подозревался в огнестрельном ранении другого мужчины. Он был женат, имеет четверых детей и два высших образования. Подозреваемый подрабатывал в такси и жил с гражданской супругой. Его задержали у сестры сожительницы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что стрельба началась на балконе одного из домов. Сигнал о происходящем поступил в полицию Пушкинского района. Сотрудники прибыли к дому №22 по Вишерской улице.

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