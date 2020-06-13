С 1 июля в России некоторым пенсионерам проиндексируют выплаты

С 1 июля в России пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, проиндексируют выплаты.

Госдума приняла этот закон ещё в марте. С инициативой выступили спикер Вячеслав Володин и лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.

Ранее пенсионеры за опекунство получали около трех-четырех тысяч рублей. В связи с этим эти люди попадали в категорию работающих пенсионеров.

На возобновление индексации выплат до конца 2020 года планируется потратить 720 миллионов рублей, сообщает РИА «Новости».

Списки пенсионеров-опекунов должны составить до 15 июня, сообщили в Пенсионном фонд России.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России пенсионерам начнут назначать пенсии автоматически. Так, со следующего года люди старше 45 лет смогут узнавать о своих пенсионных накоплениях через портал госуслуг. Также, подробно будет указан расчет указанной суммы.