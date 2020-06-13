На Стачек спасатели тушили двухкомнатную квартиру

Информации о пострадавших не поступало. Фото: ГУ МЧС по Петербургу

Информации о пострадавших не поступало. Фото: ГУ МЧС по Петербургу

Вечером 13 июня в Кировском районе произошел пожар. Там загорелась двухкомнатная квартира.

Сообщение о пожаре поступило в 18:53. В четырехэтажном жилом доме в двухкомнатной квартире горела обстановка на площади 16 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.

Справиться с огнем удалось к 19:19. В ликвидации пожара участвовали 18 человек личного состава и четыре единицы спецтехники.

Информации о пострадавших в результате пожара не поступало. Обстоятельства и причины возгорания устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Красносельском районе Петербурга в ночь на 13 июня загорелись две постройки — дощатый частный дом и одноэтажный кирпичный дом с мансардой. Одно из зданий сгорело полностью.