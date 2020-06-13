Огонь охватил два дома на улице Свободы

В ночь на 13 июня в Красносельском районе Петербурга загорелись две постройки. Пожар произошел на улице Свободы, 56.

Сообщение о возгорании поступило около трех часов ночь. Огонь охватил одноэтажный дощатый частный дом площадью 10 на 30 кв. метров. Здание сгорело полностью.

Находящийся рядом одноэтажный кирпичный дом с мансардной также пострадал. У постройки выгорела кровля по всей площади.

«В 04:26 пожар ликвидирован», — сообщили в Главном управлении МЧС России по Петербургу.

К тушению пожара были привлечены четыре единицы техники и 12 человек личного состава МЧС. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ночь на 13 июня в Центральном районе Петербурга произошел пожар. В одном из домов на улице Рылеева загорелась трехкомнатная коммунальная квартира.