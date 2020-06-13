В коммунальной квартире на Рылеева ночью произошел пожар

В Центральном районе Петербурга в ночь на 13 июня произошел пожар. В доме №17-19 на улице Рылеева загорелась трехкомнатная коммунальная квартира.

Сообщение о возгорании поступило в 2:08 часов. Огонь охватил ванную комнату, в результате чего выгорела обстановка площадью 3 кв. метров.

Справиться с пожаром удалось в 2:26, к этому времени возгорание было ликвидировано. В борьбе с огнем участвовали две единицы техники и девять человек личного состава МЧС.

«Сведения о пострадавших не поступали», — сообщили в Главном управлении МЧС России по Петербургу.

Обстоятельства и причины пожара не уточняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в расселенном здании на улице Шкапина, 36 в Адмиралтейском районе Петербурга загорелась мансарда. Огонь охватил обстановку на площади 40 кв. метров. Никто в результате пожара не пострадал.