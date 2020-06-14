Спасатели потушили гараж и машину в Красногвардейском районе, вспыхнувшие среди ночи

Огонь успели потушить меньше чем за десять минут. Фото: pixabay

Огонь успели потушить меньше чем за десять минут. Фото: pixabay

В Красногвардейском районе Петербурга среди ночи загорелся автомобиль. Машина находилась в гараже.

Инцидент случился в ночь на воскресенье, 14 июня. Сигнал о ЧП поступил спасателям в 00:35. Десять сотрудников оперативно выехали к дому №33 по проспекту Шаумяна, где произошло возгорание.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, прибывшие огнеборцы обнаружили, что у легкового авто загорелся моторный отсек, а вместе с ним обгорела стена в гараже.

Уже в 00:46 пожар ликвидировали 10 человек личного состава. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Стачек спасатели тушили двухкомнатную квартиру. Там вспыхнула обстановка на площади 16 квадратных метров.