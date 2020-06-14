Росгвардейцы эвакуировали людей из полыхающего склада в поселке им. Свердлова

Прапорщик полиции Алексей Чермашенцев и старшина полиции Александр Вахнин заметили густой дом, который шел со стороны совхоза «Приневское». Фото: ФГКУ "УВО ВНГ РФ по г. СПб и ЛО".

Прапорщик полиции Алексей Чермашенцев и старшина полиции Александр Вахнин заметили густой дом, который шел со стороны совхоза «Приневское». Фото: ФГКУ "УВО ВНГ РФ по г. СПб и ЛО".

В Ленобласти сотрудники Росгвардии заметили воспламенившийся склад и экстренные службы. Они оперативно эвакуировали сотрудников до приезда пожарных и сотрудников скорой помощи.

Инцидент произошел в субботу, 13 июня, у дома №36 на Петрозаводской улице в поселке имени Свердлова. Как сообщили в управлении вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Петербургу и области, сотрудники Невского ОВО заметили густой дом, после чего вызвали пожарных и скорую.

Они подъехали ближе и увидели открытый огонь, а также людей на территории склада. В результате наряд эвакуировал около 20 работников, оцепил территорию и обеспечил перекрытие движения посторонних на объект.

Затем на место происшествия прибыли пожарные, которые ликвидировали возгорание. К счастью, обошлось без жертв.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в деревне Мемино вспыхнул частный дом. Площадь пожара составила 150 квадратных метров.