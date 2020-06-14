В деревне Мемино вспыхнул частный дом на 150 «квадратах»

Киришском районе Ленобласти ночью спасатели тушили частный дом. Они боролись с огнем больше часа.
Возгорание произошло сегодня ночью, 14 июня, в деревне Мимино. К месту ЧП выехали восемь спасателей на двух единицах спецтехники.
Как сообщили в Главном управлении МЧС России по региону, площадь пожара составила 150 квадратных метров.
К 1:40 пожар был ликвидирован. В настоящее время выясняются обстоятельства появления огня.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудники пожарно-спасательной части потушили гараж и машину на проспекте Шаумяна, вспыхнувшие среди ночи.