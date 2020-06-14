В деревне Мемино вспыхнул частный дом на 150 «квадратах»

На ликвидацию пожара у сотрудников МЧС ушло больше часа. Фото: pixabay

На ликвидацию пожара у сотрудников МЧС ушло больше часа. Фото: pixabay

Киришском районе Ленобласти ночью спасатели тушили частный дом. Они боролись с огнем больше часа.

Возгорание произошло сегодня ночью, 14 июня, в деревне Мимино. К месту ЧП выехали восемь спасателей на двух единицах спецтехники.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по региону, площадь пожара составила 150 квадратных метров.

К 1:40 пожар был ликвидирован. В настоящее время выясняются обстоятельства появления огня.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудники пожарно-спасательной части потушили гараж и машину на проспекте Шаумяна, вспыхнувшие среди ночи.