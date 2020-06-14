Корабли Каспийской флотилии прибудут в Петербург на парад ВМФ

Парад в честь Дня ВМФ в Петербурге в 2019 году. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Парад в честь Дня ВМФ в Петербурге в 2019 году. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Пять кораблей и противодиверсионных катеров Каспийской флотилии отправились в Северную столицу из Астрахани. В Петербурге они станут участниками главного военно-морского парада РФ.

Корабли проекта «Буян-М» и катера типа «Грачонок» проведут в пути 25 дней, они проплывут через Волго-Донской канал и пришвартуются в Кронштадте. Кораблям Каспийской флотилии предстоит преодолеть порядка двух с половиной тысяч километров и 56 шлюзов.

Напомним, главный военно-морской парад в честь Дня Военно-морского флота состоится 26 июля. Участие в мероприятии примут 46 кораблей и подлодок всех российских флотов: Северного, Тихоокеанского, Балтийского и Черноморского.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин предложил провести «Бессмертный полк» в День ВМФ. Президент не исключает перенос марша на более поздние сроки.