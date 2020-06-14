Египет открывает границы для иностранцев с 1 июля

Египетские власти решили полностью открыть международное авиасообщение со следующего месяца.

Как сообщает ТАСС, министр гражданской авиации Египта Мухаммед Манар Инаба заявил, что эта мера вступит в силу с 1 июля. С этого дня в страну смогут попасть иностранные туристы, а граждане Египта смогут вылететь за границу в страны, где также открыто авиасообщение.

Глава министерства уточнил, что с июля возобновят работу все аэропорты страны. Он также отметил, что движение будет возобновлено в том числе между Каиром, аэропортом Буг эль-Араб и между курортами.

Напомним, Египет приостановил авиасообщение из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россияне смогут пересечь границу Абхазии не раньше 1 июля. Через пункты пропуска в Абхазию пока не смогут попасть иностранцы и лица без гражданства.