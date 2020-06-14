Экс-хавбэк «Зенита» Данни может вернуться в клуб

Футболист Мигель Данни, раннее игравший в «Зените» в качестве полузащитника, может вернуться в клуб, но уже для работы менеджером.

По данным РБ-Спорт, на текущий момент 36-летний спортсмен из Португалии не имеет должности ни в одном футбольном клубе. Стоит отметить, что свою карьеру он завершил в прошлом году.

Все это время он остается на связи со спортивным департаментом «Зенита» и руководством ФК. Данни предлагал им кандидатуры нескольких футболистов и обсуждал возможность получить работу в структуре клуба. Сейчас он претендует на должность менеджера в спортивном департаменте.

Напомним, футболист попал в состав сине-бело-голубых в 2008 году. До этого он играл в московском «Динамо». В «Зените» он трижды становился чемпионом России.

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