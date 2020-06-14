Взрыв бензовоза в Китае унес жизни 19 человек

По меньшей мере 19 человек погибли в результате взрыва бензовоза на трассе в китайской деревне Ляншань.

Инцидент произошел в субботу, 13 июня, на трассе Шэньян-Хайкоу. Там взорвалась автоцистерна. После взрыва она пролетела несколько сотен метров над несколькими зданиями. Взрывная волна выбила стекла в зданиях поселка. Пока не известно, что перевозилось в цистерне, сообщает телеканал CGTN, ссылаясь на заявление местных властей.

Жертвами ЧП стали 19 человек, еще 172 получили ранения и были госпитализированы. Помощь пострадавшим оказывают более 630 медицинских сотрудников.

Власти сообщают, что специалисты не обнаружили очевидных загрязнений окружающей среды.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Сирии под бронеавтомобилем российских военнослужащих взорвалась бомба. Злоумышленники, вероятно, пытались заставить военных свернуть с пути.