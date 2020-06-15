В Японии отреагировали на слова Путина о русских Курилах

Японские пользователи Сети прокомментировали заявление президента РФ Владимира Путина о принадлежности Курильских островов России.

Как сообщает ИноСМИ, многие пользователи уверены, что возвращения Курильских островов Японии не произойдет. Они считают, что в случае возвращение Курил появится проблема с местными жителями — непонятно, что с ними делать. Некоторые считают, что власти Японии должны выкупить Курилы, приводя в пример продажу Аляски. Также есть мнение, что Токио нужно сосредоточиться на проблемах внутри страны.

«Вернуть «северные острова» уже невозможно. Изгнать оттуда россиян уже не получится. Поэтому нужно биться уже не за территории, а за акваресурсы вокруг островов. Это было бы гораздо выгоднее для Японии», — считает один из пользователей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что японский политолог призывает «отобрать» у России Южные Курилы.