В Гатчинском районе задержали пьяного похитителя Renault Logan

В Гатчинском районе Ленинградской области нашли похищенный автомобиль Renault Logan. Подозреваемый задержан.

В полицию 14 июня поступило сообщение от 27-летнего мужчины. Он сообщил, что неизвестный завладел его автомобилем Renault Logan стоимостью 350 тыс. рублей. Машина была припаркована у дома 3 по улице Меньковской.

Автомобиль удалось найти в этот же день. В ходе патрулирования правоохранители задержали Renault Logan под управлением 33-летнего мужчины в состоянии алкогольного опьянения.

«Злоумышленнику будет избрана мера пресечения, после отбывания срока административного ареста», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти мужчина угнал иномарку своей сожительницы. За руль он сел в состоянии опьянения.