В Адмиралтейском районе избили и ограбили мужчину

В Петербурге задержали 19-летнего мужчину, подозреваемого в ограблении прохожего. Потерпевший остался без денег, документов и электронной сигареты.

Нападение произошло утром 13 июня в Адмиралтейском районе. В полицию обратился мужчина 1986 года рождения с заявлением об ограблении. По его словам, неизвестный у дома 16 по Витебскому проспекту избил его и отобрал у него сумку.

В сумке находились 5 тыс. рублей, зарядка от мобильного телефона, электронная сигарета, банковские и дисконтные карты, документы и ключи. Общий ущерб оценивается в 8 тыс. 270 рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «грабеж». Подозреваемый задержан у одного из домов по Рижскому проспекту 14 июня.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Гатчинском районе задержали мужчину, неправомерно завладевшего автомобилем Renault Logan.