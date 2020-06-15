Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений с 16 июня

Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений с 16 июня
В Москве снимают коронавирусные ограничения. Фото: unsplash.com

С 16 июня в Москве начнется новый этап снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом объявил мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин признал, что победить коронавирус окончательно невозможно. Инфекция, по словам московского мэра, останется с нами надолго и будет подвергать риску жизнь и здоровье людей.

«В конечном счете, мы должны находить оптимальный баланс между санитарными мерами и необходимостью переходить к обычной жизни», — написал он в своем блоге.

Со вторника в Москве работу могут возобновить риелторские конторы, рекламные и консалтинговые агентства. Часть ресторанов и кафе начнет принимать посетителей. Разрешение на работу летних веранд получили около 3 тыс. заведений.

Для москвичей также откроются павильоны ВДНХ, музеи и выставочные залы, зоопарки. Требование носить маски и перчатки при этом сохраняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург не будет ориентироваться на Москву при снятии ограничений. Как отметил вице-губернатор Евгений Елин, город аккуратнее и медленнее выходит из карантинного режима.

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