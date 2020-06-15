В Елизаветинской больнице родственники умерших подрались с охранниками

В Елизаветинской больнице родственники умерших подрались с охранниками
Комментаторы с подозрением отделись к видео, так как на записи нет звука. Фото: https://vk.com/spb_today_unpublished

В понедельник, 15 июня, в холле Елизаветинской больницы на улице Вавиловых подрались родственники погибших людей, пришедшие за паспортами, и сотрудники охраны медицинского учреждения.

О скандальном инциденте рассказали очевидцы, опубликовавшие видеозапись с дракой в сообществе «Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в соцсети «Вконтакте». По словам горожан, документы выдаются крайне медленно, в небольшом помещении около 50 человек ожидают их в течение нескольких часов.

При этом администрация больницы никак не контактирует с возмущенными посетителями и не объясняет ситуацию, а охранники попросту выгоняют людей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что месяц назад в Елизаветинской больнице скончалась от последствий коронавирусной инфекции завотделением пульмонологии. Лилия Уон проработала врачом 38 лет.

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