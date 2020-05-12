Скончалась заведующая отделением в Елизаветинской больнице

В Северной столице ушла из жизни заведующая отделением пульмонологии в городской больнице Святой преподобномученицы Елизаветы Лилия Уон. Причина смерти пока не называется.

Как сообщает «Мойка78», о смерти врача стало известно сегодня, 12 мая. Городской комитет по здравоохранению подтвердил эту информацию.

В ведомстве заявили, что точная причина смерти завотделением Елизаветинской больницы будет установлена комиссией по анализу летальных исходов. Однако «Мойка78» предположила, что Лилия Уон могла скончаться от коронавируса.

Лилия Уон получила образование в Северо-Западном государственном университете имени И.И. Мечникова. Известно, что ее стаж насчитывал 38 лет.

На официальном сайте больницы уже сообщили, что исполняющей обязанности завотделением пульмонологии назначили Татьяну Демьянову.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге от коронавируса скончалась еще одна медсестра.