В Петербурге от коронавируса скончалась еще одна медсестра

В Северной столице рассказали о троих последних жертвах коронавирусной инфекции. Одной из погибших была медсестра.

В понедельник, 11 мая, в городском комитете по здравоохранению подтвердили смерть от коронавируса троих человек, среди которых была медсестра одной из поликлиник Петербурга. Она скончалась в Покровской больнице. Двое других жертв — также женщины, одной из них было 69 лет, другой — 86.

Первая умерла в Боткинской больнице, 86-летняя пациентка ушла из жизни в городской многопрофильной больнице №2. Все погибшие страдали от хронических заболеваний, в частности, проблем с сердечно-сосудистой системы и ожирения. Тем не менее, основной причиной смерти признан коронавирус.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области наблюдается острая нехватка медицинских сестер.