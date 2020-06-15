Стрелявший в полицейских в Москве прохожий оказался жив, он в больнице

Следственный комитет опроверг сообщения о смерти мужчины, стрелявшего по полицейским на Ленинском проспекте в Москве.
Инцидент произошел сегодня, 15 июня. Ранее источник РИА Новости сообщил, что подозреваемый умер. Сейчас мужчина находится в медучреждении.
Напомним, стражи порядка остановили водителя такси за нарушение ПДД. В этот момент по ним начал стрелять прохожий. Сотрудники были вынуждены открыть ответный огонь, чтобы обезвредить его.
Стрелком оказался 25-летний уроженец Назрани, он получил ранение. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.
Другие подробности случившегося выясняются.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в результате перестрелки в Москве пострадали двое сотрудников правоохранительных органов и сам стрелок.