Погранохрана расследует нелегальное прибытие из России в Финляндию

Погранохрана расследует нелегальное прибытие из России в Финляндию
Погранохрана задержала утром человека. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Погранохрана Юго-Восточной Финляндии начала предварительное расследование по делу о нелегальном пересечении восточной границы.

Инцидент произошел в воскресным утром, 14 июня, в деревне Юлямаа, расположенной на территории Лаппеенранта. Как сообщила служба новостей Yle, по предварительным данным, задержанный погранохраной нелегально прибыл из России в Финляндию.

Происшествие расследуется совместно с погранслужбой Выборгского района.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице судебные приставы убедили местного жителя выплатить сто тысяч за пересечение границы. С горожанином пришлось провести разъяснительные беседы.

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Погранохрана расследует нелегальное прибытие из России в Финляндию
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