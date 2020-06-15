Погранохрана расследует нелегальное прибытие из России в Финляндию

Погранохрана Юго-Восточной Финляндии начала предварительное расследование по делу о нелегальном пересечении восточной границы.

Инцидент произошел в воскресным утром, 14 июня, в деревне Юлямаа, расположенной на территории Лаппеенранта. Как сообщила служба новостей Yle, по предварительным данным, задержанный погранохраной нелегально прибыл из России в Финляндию.

Происшествие расследуется совместно с погранслужбой Выборгского района.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице судебные приставы убедили местного жителя выплатить сто тысяч за пересечение границы. С горожанином пришлось провести разъяснительные беседы.