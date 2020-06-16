В Соединенных Штатах впервые за 17 лет проведут смертную казнь

Последняя смертная казнь на федеральном уровне в США была проведена в 2003 году. Фото: pixabay.com

Последняя смертная казнь на федеральном уровне в США была проведена в 2003 году. Фото: pixabay.com

Американский генпрокурор Уильям Барр распорядился исполнить смертные приговоры в отношении четырех преступников, осужденных за убийство детей.

Четыре американца, получивших смертельный приговор, были осуждены на федеральном уровне, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-релиз Минюста США.

Уильям Барр заявляет, что сегодня четыре детоубийцы получили даты смертной казни. Все они прошли через полное судебное разбирательство в соответствии с американской конституцией. По словам Барра, правоохранительные органы обязаны убитым детям и их семьям исполнить приговор, вынесенный судом.

Ведомство сообщает, что двоих из осужденных также признали виновными в изнасиловании детей. Смертные казни состоятся в июле и августе этого года.

По данным The Washington Post, последняя смертная казнь на федеральном уровне в США была проведена в 2003 году. С тех пор в стране действовал неофициальный мораторий из-за того, что власти не могли согласовать правила применения инъекций.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителю Японии грозит смертная казнь за убийство 19 инвалидов.