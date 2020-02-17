Жителю Японии грозит смертная казнь за убийство 19 инвалидов

В 2016 году японец Сатоси Уэмацу совершил вооруженное нападение на учреждение, где живут люди с ограниченными умственными возможностями.

Жертвами преступления Уэмацу стали шестнадцать инвалидов. В понедельник, 17 февраля, окружной суд Иокогамы приговорил его к смертной казни. Защита злоумышленника настаивала на признании 30-летнего мужчины невменяемым, однако убедить в этом органы правопорядка не удалось.

Японец признал свою вину и объяснил, что не считает инвалидов, содержащихся в медицинском учреждении, людьми. Своими действиями он хотел избавить их от страданий. Известно также, что Уэмацу являлся сотрудником этого заведения в течение нескольких лет. Кроме того, ранее он употреблял наркотические вещества.

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