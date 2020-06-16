Россиянам удвоят зарплату в день голосования

Россиянам удвоят зарплату в день голосования
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию должно состояться 1 июля. Фото: Baltphoto

Роструд объяснил россиянам порядок оплаты работы в день всенародного голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день выпадает на среду и объявлен выходным днем.

Как сообщает РИА Новости, россияне получат за 1 июля оплату труда в двойном размере, поскольку на этот день распространяются те же нормы Трудового кодекса, что и на оплату труда в праздничные дни.

Также отмечается, что тем, кто не работает в этот день, оплатят стандартный оклад. Работник может взять другой день отдыха вместе двойной оплаты, если он сам того захочет.

Кроме того, день голосования не исключен из нормы рабочего времени, в связи с чем отпуск на этот день продлить не получится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россияне смогут принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию за рубежом.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
голосование оплата труда поправки к конституции
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Россиянам удвоят зарплату в день голосования
Число больных COVID-19 в мире перевалило за восемь миллионов
Жители России начали экономить на еде из-за пандемии
В Забайкалье четыре человека утонули, пытаясь спасти девочку
В Соединенных Штатах впервые за 17 лет проведут смертную казнь
Парад Победы не будут проводить в 13 городах России
Театр «Современник» прервал молчание после ДТП с Ефремовым
Петербуржцы заметили скопление пожарных машин у поликлиники на Ленсовета, ...