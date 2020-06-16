Россиянам удвоят зарплату в день голосования

Роструд объяснил россиянам порядок оплаты работы в день всенародного голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день выпадает на среду и объявлен выходным днем.

Как сообщает РИА Новости, россияне получат за 1 июля оплату труда в двойном размере, поскольку на этот день распространяются те же нормы Трудового кодекса, что и на оплату труда в праздничные дни.

Также отмечается, что тем, кто не работает в этот день, оплатят стандартный оклад. Работник может взять другой день отдыха вместе двойной оплаты, если он сам того захочет.

Кроме того, день голосования не исключен из нормы рабочего времени, в связи с чем отпуск на этот день продлить не получится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россияне смогут принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию за рубежом.