Вооруженный экс-работник пришел за зарплатой в офис на Кронштадтской

Полицейские задержали мужчину, который угрожал работодателю оружием, чтобы ему выплатили долг по зарплате.

Как стало известно gazeta.spb.ru, все произошло в три часа дня в понедельник, 15 июня, в доме №3 по Кронштадтской улице, что в Кировском районе Петербурга. Там 52-летний бывший работник устроил дебош.

Мужчина заявился к работодателю с обрезом двуствольного охотничьего ружья и требовал выплатить ему обещанные 70 тысяч рублей.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка обезвредили и задержали агрессора. К счастью, никто не пострадал.

На него открыли уголовное дело по статье об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.

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