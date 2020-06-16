Вооруженный экс-работник пришел за зарплатой в офис на Кронштадтской

Вооруженный экс-работник пришел за зарплатой в офис на Кронштадтской
Мужчина был вооружен обрезом двуствольного охотничьего ружья 16 калибра. Фото: pixabay.com

Полицейские задержали мужчину, который угрожал работодателю оружием, чтобы ему выплатили долг по зарплате.

Как стало известно gazeta.spb.ru, все произошло в три часа дня в понедельник, 15 июня, в доме №3 по Кронштадтской улице, что в Кировском районе Петербурга. Там 52-летний бывший работник устроил дебош.

Мужчина заявился к работодателю с обрезом двуствольного охотничьего ружья и требовал выплатить ему обещанные 70 тысяч рублей.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка обезвредили и задержали агрессора. К счастью, никто не пострадал.

На него открыли уголовное дело по статье об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стрелявший в полицейских в Москве прохожий оказался жив, он в больнице. Стрелком оказался 25-летний уроженец Назрани, он получил ранение.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
новости спб ружье угроза убийством
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Вооруженный экс-работник пришел за зарплатой в офис на Кронштадтской
«Колу» перекроют из-за прохода яхты «Baron Brameus»
Россияне могут получить скидку в 90% при переводе машины с бензина на газ
В Дагестане азербайджанцы напали на полицейских и устроили погром
В Шушарах появится детский сад, в который смогут пойти незрячие дети
«Волга» влетела в дерево во Всеволожском районе, четверо пострадали
Ночью на улице Кораблестроителей полыхала квартира в многоэтажке
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать хорошую клубнику