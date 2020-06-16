В помещениях «Интерторга» откроют магазины сети Green

Торговая сеть Green выходит на петербургский рынок. Открыть магазины планируется в бывших помещениях ТД «Интерторг».

Инвестором торговой сети выступает казахстанская группа компаний, в которую входят дистрибьюторский бизнес и ритейлер Optima, пишет «Коммерсантъ»,

Магазины Green начнут работу на Чкаловском, Комендантском и Ленинском проспектах, а также на улице Оптиков. Первые точки откроются летом. До конца года торговая сеть рассчитывает расшириться до 10-15 объектов в Петербурге. Позднее магазины могут заработать в других регионах страны.

По данным агентства «Infoline-Аналитика», после закрытия «Интерторга» в Петербурге освободились 276 магазинов общей площадью около 170,5 тыс. кв. метров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экс-супруга управляющего ТД «Интерторг» Инна Ким планирует открыть свои магазины в освободившихся помещениях.