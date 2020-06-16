Прямая линия с Путиным пройдет после 1 июля

Прямая линия с президентом Владимиром Путиным в этом году пройдет после 1 июля. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он заверил, что в этом году прямая линия обязательно состоится, однако точная дата будет названа позже.

«Это будет полноформатная прямая линия общения Путина с людьми», – отметил представитель Кремля, сообщает РИА «Новости».

При этом он подчеркнул, что сначала пройдет голосование по поправкам в Конституцию.

Напомним, голосование по поправкам состоится 1 июля. День объявлен выходным, чтобы россияне смогли попасть на участки. Изначально голосование по поправкам к Конституции планировалось провести 22 апреля, но дату пришлось перенести из-за ситуации с коронавирусом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по данным ВЦИОМ, 66% граждан готовы принять участие в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции, которое должно было состояться 22 апреля.