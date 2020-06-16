Росгвардейцы применили силу к вооруженному мужчине на Кронштадтской

Росгвардейцы применили силу к вооруженному мужчине на Кронштадтской
В Петербурге задержали вооруженного мужчину. Фото: пресс-служба УВО

В Петербурге сотрудники Росгвардии задержали вооруженного уроженца Мурманска. Его подозревают в угрозе убийством и незаконном хранении оружия.

По предварительным данным, мужчина — экс-работник одной из транспортных компаний. Днем 15 июня он пришел в офис на Кронштадтской улице и, наставив оружие на бывшего начальника, потребовал выплатить ему задолженность по зарплате.

Покинув здание, он направился к своей припаркованной машине. В момент задержания попытался избавиться от улиц и скрыться.

«В соответствии с законодательством и складывающейся ситуации к нему применили физическую силу и спецсредства — наручники», — сообщает пресс-служба УВО Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Оружие изъято. По предварительным данным, это обрез охотничьего ружья ТОЗ 16-го калибра 1969 года выпуска с затертым на стволе номером.

Фото: пресс-служба УВО
Фото: пресс-служба УВО

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.

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