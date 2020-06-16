Петербуржцы выбрались в жару на пляж в Ольгино и были шокированы горами мусора

Петербуржцы выбрались в жару на пляж в Ольгино и были шокированы горами мусора
Посетители заметили горы мусора. Фото: vk.com/spb_today

Песчаный пляж в поселке Ольгино, с которого открывается вид на современный деловой комплекс «Лахта-центр», оказался завален мусором. Посетители места возмутились, что за его уборкой плохо следят.

На фотографиях, опубликованных в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте», видно, что по всему пляжу разбросана одноразовая посуда, бутылки и другой мусор, чаще всего остающийся после пикников

Петербуржцы в комментариях под постом отметили, что уборку пляжа проводили, однако особого эффекта добиться не удалось. Они также напомнили, что чисто там, где не мусорят, и добавили, что принесенное необходимо убирать за собой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Смольном прокомментировали ситуацию с мусором на улицах Северной столицы. Неоднократно жители Петербурга жаловались на ситуацию в социальных сетях.

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