Петербуржцы выбрались в жару на пляж в Ольгино и были шокированы горами мусора

Песчаный пляж в поселке Ольгино, с которого открывается вид на современный деловой комплекс «Лахта-центр», оказался завален мусором. Посетители места возмутились, что за его уборкой плохо следят.

На фотографиях, опубликованных в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте», видно, что по всему пляжу разбросана одноразовая посуда, бутылки и другой мусор, чаще всего остающийся после пикников

Петербуржцы в комментариях под постом отметили, что уборку пляжа проводили, однако особого эффекта добиться не удалось. Они также напомнили, что чисто там, где не мусорят, и добавили, что принесенное необходимо убирать за собой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Смольном прокомментировали ситуацию с мусором на улицах Северной столицы. Неоднократно жители Петербурга жаловались на ситуацию в социальных сетях.