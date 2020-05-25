В Смольном прокомментировали ситуацию с мусором на улицах Петербурга

В петербургском комитете по благоустройству объяснили, почему на улицах Северной столицы, особенно в открытых зонах отдыха, внезапно появилось так много мусора.

Горожане были неприятно удивлены упаковками от фастфуда, салфетками и другими отходами, которые, уже не помещаясь в урнах, заполонили пространство вокруг скамеек. Неоднократно жители Петербурга жаловались на ситуацию в социальных сетях. Причем, мусор был замечен как в центре города, так и в спальных районах.

В Комитете по благоустройству рассказали, что городские службы уборки попросту не были готовы к столь высокой активности населения на самоизоляции. В субботу во всех проблемных точках навели чистоту и порядок, теперь дворники и садовники будут пристально следить за чистотой на улицах и бульварах, передает телеканал 78.ru.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в тысячах домов Петербурга выявили нарушения по дезинфекции и уборке мусора.