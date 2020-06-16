В резиденции Путина появился дезинфекционный туннель

В резиденции Путина появился дезинфекционный туннель
Туннель в резиденции Владимира Путина предназначен для дезинфекции. Фото: kremlin.ru

В резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарево для защиты от коронавирусной инфекции нового типа установили специальный туннель.

Туннель предназначен для дезинфекции. На конструкции выполнена надпись «сделано в Пензе», он разработан местной компанией.

Как сообщили РИА Новости, каждый проходящий через него оказывается в облаке дезинфицирующего раствора.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прямая линия с российским лидером Владимиром Путины состоится после первого июля. Однако сначала пройдет голосование по поправкам в Конституцию.

Напомним, голосование по поправкам состоится 1 июля. День объявлен выходным, чтобы россияне смогли попасть на участки. Изначально голосование по поправкам к Конституции планировалось провести 22 апреля, но дату пришлось перенести из-за ситуации с коронавирусом.

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