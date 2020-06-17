X5 превысил максимальную долю на рынке Петербурга

За первые четыре месяца 2020 года доля компании X5 Retail Group на петербургском рынке ритейла по приблизительным оценкам достигла 31,75%. Об этом сообщается в ежегодном отчете Санкт-Петербургского УФАС России.

Ведомство направило ряд запросов ритейлеру. Исходя из ответов торговой сети будут сделаны выводы и приняты меры антимонопольного реагирования. УФАС не исключает подачу в арбитражный суд требования о закрытии части магазинов.

Как отметил руководитель УФАС России по Петербургу Вадим Владимиров, увеличение доли X5 Retail Group могло произойти в связи с закрытием «ТД Интерторг».

«Допустим, если раньше вы ежедневно совершали покупки в «Семье», то сейчас, с ее закрытием, вы стали посещать «Пятерочку»», — сказал он.

Доля X5 Retail Group на рынке ритейла в Петербурга в 2018 году составляла 27,03%, в 2019 — 27,37%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на петербургский рынок выходит торговая сеть Green. Открыть магазины планируется в бывших помещениях «Интерторга».