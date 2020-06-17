Неудавшегося киллера в Петербурге отправили за решетку на 8,5 лет

Мужчина выстрелил в жертву восемь раз, однако последнему удалось выжить. Фото: Pixabay

Мужчина выстрелил в жертву восемь раз, однако последнему удалось выжить. Фото: Pixabay

В Петербурге суд признал виновным мужчину, который проходил фигурантом по делу о покушении на убийство по найму, совершенному весной 2016 года.

Как сообщает Главное следственное управление СК РФ по Петербургу, суд установил, что в Москве неизвестный заплатил подсудимому 5 млн рублей за убийство жителя Петербурга. Заказчик передал киллеру данные о жертве и деньги на оружие, на которые подсудимый купил 9-мм самодельный самозарядный пистолет.

В мае 2016 года он подкараулил потерпевшего у места работы — поликлиники на улице Васенко. Там обвиняемый выстрелил в жертву восемь раз и сбежал. Потерпевшему удалось спастись.

Злоумышленника удалось поймать спустя два с половиной года в Кабардино-Балкарской республике, где он, по всей видимости, скрывался все это время. Его задержали и этапировали в Северную столицу.

По решению суда он проведет 8,5 лет в исправительной колонии строгого режима. Также с него взыскали 106 тысяч рублей, чтобы компенсировать затраты на лечение потерпевшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что подозреваемому в убийстве студента на Невском переквалифицировали статью.