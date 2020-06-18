На месте магазина «Верный» в Мурино откроют детский сад

В жилом комплексе «GreenЛандия» на улице Шувалова, 9 в Мурино появится детский сад. Разместить здесь учреждение планировалось изначально, однако вместо детского сада собственник открыл магазин.

По поручению губернатора Ленобласти Александра Дрозденко холдинг Setl Group заключил договор с собственником об обратном выкупе помещений. Вместо магазина будет открыт детский сад на 100 мест. Переезд торговой точки уже начался и будет завершен в июле.

«В течение долгого времени представители девелопера делали все возможное, чтобы прекратить нецелевое использование помещений. И наконец, после длительных переговоров, был подписан договор об их обратном выкупе», — пояснили в Setl Group.

По завершению строительства помещения под детский сад площадью 1389,43 кв. метров были проданы частному инвестору. В договоре было указано, что использовать их необходимо под дошкольное учреждение. Однако собственник разместил там магазин. После вмешательства властей и девелопера ситуацию разрешили.

Специалистам предстоит оценить помещения, в которых уже успели произвести перепланировку, вновь разработать проект для детского сада и выполнить ремонт. После этого девелопер передаст помещения местной администрации. Затем садик будет выкуплен правительством Ленобласти.

Открытие детского сада в ЖК «GreenЛандия» запланировано на декабрь 2020 года.